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Акции «Камаза» выросли на Мосбирже более чем на 17%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Акции «Камаза» поднялись на Московской бирже более чем на 17%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов в ходе основной сессии на Мосбирже.

Из них следует, что ценные бумаги компании подорожали на 17,19% — до 105 рублей. К 12:10 мск акции снизили рост до 14,06% и торговались на уровне 102,2 рубля.

С 6 по 10 сентября российский фондовый рынок успел показать новые рекорды — индекс Мосбиржи впервые превысил отметку 4000 пунктов на фоне сильной корпоративной отчетности компаний, общего стабильного настроения рынков и сохранения мягкой монетарной политики центральных банков (ФРС и ЕЦБ). Среди акций лидерами роста стали бумаги компаний «Газпром», «Новатэк», «РУСАЛ», «КАМАЗ».

В августе стало известно, что власти Москвы и ПАО «КАМАЗ» подписали соглашение, согласно которому в течение двух месяцев инвестируют в автомобильный завод «Москвич» пять мрлд руб.

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