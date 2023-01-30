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Минцифры: выдача кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов начнется 7 февраля

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Процесс выдачи кредитов для IT-специалистов аккредитованных компаний по условиям обновленной программы льготной ипотеки начнется 7 февраля 2023 года. При этом заявку на оформление подобного займа можно подать уже в настоящее время, сообщается в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

После обновления условий программы льготной ипотеки для работников IT-сферы ей смогут воспользоваться сотрудники в общей сложности почти 20 тыс. российских компаний. Соответствующая возможность появится у людей в возрасте от 18 до 50 лет, уточнили в ведомстве.

«Заявки по обновленным условиям уже принимаются. Выдача кредитов начнётся 7 февраля, после вступления новых правил в силу», — заключили в Минцифры.

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об обновлении условий программы льготной ипотеки со ставкой до 5% годовых для работников IT-отрасли. Изменения коснулись в том числе и зарплатных требований к потенциальным заемщикам.

Согласно новым условиям, зарплата желающего оформить льготную ипотеку в городах-миллионниках должна составлять не менее 120 тыс. рублей, а в регионах — не ниже 70 тыс. рублей. При этом для Москвы этот показатель остался на прежнем уровне и составил 150 тыс. рублей.

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