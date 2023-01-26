Anadolu: Турция поставит плавучие электростанции на Украину

Турция поставит на Украину плавучие электростанции, которые покроют потребности 1 млн домохозяйств. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Согласно сообщению, турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) на поставку плавучих электростанций мощностью в 500 МВт.

Как отмечает Anadolu, также допускается размещение плавучих электростанций в портах Молдавии и Румынии, а также подача электроэнергии в украинские сети через эти страны. По этому вопросу Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдавии.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что Николаевская область получила партию более чем из 80 тонн оборудования от международных союзников для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры страны.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев договорился о новых поставках оборудования для энергосистемы страны, ожидается поставка из 1800 трансформаторов и более семи тысяч генераторов разной мощности.