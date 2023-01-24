В Росреестре сообщили о снижении спроса на ипотеку в Москве на 15% в 2022 году

На первичном и вторичном рынках недвижимости в Москве в 2022 году зарегистрировали 108,4 тыс. ипотечных сделок, что на 15,1% меньше абсолютного рекорда 2021 года в 127,6 тыс. Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного управления Росреестра.

При этом показатель прошлого года на 4% выше значений 2021 года, когда в регионе совершили 104,2 сделки на покупку жилья в кредит.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, наибольшее число договоров в прошлом году заключили в марте — 12,3 тыс. В сравнении с декабрем рекордного 2021 года количество заключенных сделок сократилось в марте 2022 года на 2,5 тыс., или на 18,5%. «Но это был тогда максимальный показатель за все предыдущие годы статистических наблюдений», — отметил Майданов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году доля отказов в выдаче ипотечных займов выросла с 34,1% в первом квартале (январь — март) до 46,2% в четвертом (октябрь — декабрь). Это наибольшее число отказов по таким заявкам с 2017 года, когда показатель составлял 38,4%.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков инвестиционной компании «Флип» написала, что по итогам 2022 года 50% сделок со вторичным жильем на внутреннем российском рынке недвижимости совершали по доверенности.