Туроператоры начали предлагать путевки в Египет в конце января со скидками до 45%

Российские туроператоры начали продавать путевки в Египет на конец января со скидками до 45%. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

В АТОР привели данные туроператора Coral Travel, согласно которым в египетских отелях наступило ежегодное снижение цен. «На январь отели дают скидки, чтобы привлечь туристов, а февраль уже больше продается по стандартным ценам», — рассказали в компании.

В Tez Tour в этой связи добавили, что в период с февраля по начало марта в этой курортной стране начнется высокий сезон, в связи с чем ожидается повышенный интерес и закономерный рост цен.

По информации Coral Travel, наиболее выгодное предложение для двоих — это путевка на конец января сроком на семь дней стоимостью 59 тыс. руб. Цена включает перелет, проживание в трехзвездочном отеле и питание по системе «все включено».

В Anex Tour двоим предлагают отдохнуть за 76 тыс. руб. По этой цене можно улететь также в конце января на семь дней с проживанием в четырехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено».

Цена отдыха на аналогичных условиях, но уже с заездом в начале февраля, начиняется от 112 тыс. руб. на двоих.

Во второй половине декабря туристический оператор Tez Tour заявил, что авиакомпания iFly уведомила о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов в России.