В ФТС напомнили о запрете на вывоз из России наличной иностранной валюты свыше $10 тысяч

Федеральная таможенная служба России (ФТС) напомнила отечественным туристам о правилах вывоза наличных денег из страны. Сообщение об этом пресс-служба ведомства опубликовала на своем сайте.

В сообщении отмечается, что российские туристы с марта 2022 года временно не могут вывозить с территории России наличную иностранную валюту в сумме, которая превышает эквивалент $10 тыс.

«При одновременном вывозе наличной иностранной валюты различных государств необходимо произвести пересчет каждой вывозимой валюты в российские рубли по официальному курсу Центробанка, действующему на дату вывоза. Затем нужно произвести пересчет полученной в рублях суммы в доллары США по официальному курсу Центробанка», — напомнили в ФТС.

В службе отметили, что при одновременном вывозе с наличной иностранной валютой рублей, если общая сумма превышает эквивалент $10 тыc., вся сумма подлежит декларированию во всех вывозимых валютах.

На прошлой неделе агентство РИА Новости подсчитало на основании данных Банка России, что вклады россиян в зарубежных банках по итогам ноября прошлого года достигли рекордных $81,7 млрд. Показатель с января увеличился почти втрое.