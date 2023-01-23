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Экс-депутату в Красноярске дали три года колонии по делу о хищении 91 млн рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывшего председателя компании ПСК «Союз» Юрия Турова приговорили к трем годам колонии по делу о хищении более 91 млн руб., предназначавшихся для оплаты коммунальных услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Октябрьский районный суд города Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении 68-летнего бывшего председателя совета директоров закрытого акционерного общества производственно-строительной компании «Союз». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)», — говорится в сообщении.

По информации суда, с 2015 по 2017 год подсудимый, руководя предприятием, в ведении которого находились 44 многоквартирных дома, растратил более 91 млн руб., поступивших от собственников для оплаты коммунальных услуг. Эти деньги были предназначены для расчетов с ресурсоснабжающими организациями. В прокуратуре отметили, что бизнесмен израсходовал средства по своему усмотрению, в том числе на погашение своих долгов.

Суд признал подозреваемого виновным и назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый вину не признал. В порядке гражданского судопроизводства возмещен ущерб на сумму более 80 млн руб.

Туров был депутатом горсовета Красноярска созыва с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректора Национального космического центра (НКЦ) им. Хруничева Андрея Калиновского заочно арестовали по делу о хищении.

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