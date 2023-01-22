Инвестсоветник спрогнозировал укрепление рубля на фоне падения доллара

Инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Владислав Серов заявил, что в 2023 году средний курс российской валюты может составить около 63 рублей за доллар, передает агентство «Прайм».

Как указал он, поддержку рублю будет оказывать низкий спрос на валюту из-за ограничений движений капитала и санкционных рисков, а также глобальное ослабление доллара, так как пик инфляции в США, похоже, пройден и Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов не будет проводить агрессивную политику в отношении ставки.

По словам эксперта, в настоящее время рынок ждет, что ФРС начнет снижать ставку в четвертом квартале текущего года. Однако пока недостаточно оснований «для уверенности в таком шаге», отметил он.

При этом, по мнению Серова, если американская экономика избежит серьезной рецессии, а у Китая получится зажечь экономическую экспансию, то спрос КНР на сырье сможет поддерживать глобальную инфляцию. При таком сценарии ФРС продолжит удерживать ставку на пиковом уровне до конца этого года.

Инвестиционный советник также предупредил, что рубль может ослабеть до 76 за доллар, если произойдет сильное падение российского экспорта.

«Более значительное ослабление маловероятно, так как даже в этом случае экспорт, скорее всего, будет превышать импорт», — заключил он.

Ранее 19 января в подготовленном Центробанком РФ «Обзоре рисков финансовых рынков» сообщалось, что главными причинами падения курса российского рубля по итогам декабря 2022 года стали ограниченные продажи валюты экспортерами и повышенный спрос со стороны населения. При этом сокращение продаж валюты 29 крупнейшими российскими компаниями-экспортерами было вызвано падением их выручки.