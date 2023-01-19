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Бывшего главу «Нафтогаза Украины» обвинили в коррупции

НАБУ: экс-главе «Нафтогаза Украины» Коболеву предъявили обвинения в растрате

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Бывшему главе правления компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву предъявили обвинения в растрате — в 2018 году он неоправданно выписал себе премию в $10 млн, оформленную как награда за положительное для украинской стороны решение в тяжбе с «Газпромом». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В сообщении не указывается имя обвиняемого, однако в 2018 году пост председателя правления «Нафтогаза» Украины занимал именно Коболев. Его уволили с этой должности в 2021 году.

По версии следствия, Коболев незаконно выпустил приказ о премировании сотрудников и получил премию в размере 261 млн гривен за «экстраординарные достижения». По его мнению, к ним относится решение по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах. В целом в 2018 году подозреваемому, по данным следствия, незаконно выплатили за счет компании свыше 229,25 млн гривен (порядка $9 млн по курсу 2018 года). Данная сумма составляет разницу между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером, сказано в сообщении НАБУ.

Комментируя обвинения, Коболев сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что он находится на Украине, куда вернулся, поскольку ему было известно о расследовании против него. Он отметил, что собирается доказать свою правоту.

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