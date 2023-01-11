Reuters: Мальта и Греция заморозили меньше активов РФ, чем другие страны ЕС

Греция и Мальта отстают от других стран Евросоюза по объемам замороженных из-за санкций российских активов, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник и внутренний документ ЕС.

Издание отмечает, что государства Евросоюза заморозили российских активов более чем на €20 млрд, в Италии, Франции, Германии, Ирландии, Испании, Бельгии, Австрии и Люксембурге эти суммы составляют более €1 млрд. Однако Греция сообщила Евросоюзу о заморозке лишь €212 тыс., а Мальта — €147 тыс.

«Это немного поражает. <...> Или у них там не так много, или они не выполняют свою работу. Или же они что-то сделали, но нам не сообщили, хотя у них была возможность», — рассказал Reuters источник среди чиновников ЕС на правах анонимности.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика рассматривает возможность самостоятельно начать процедуру передачи замороженных российских активов Украине. По словам Рейнсалу, речь идет о €17 млрд.

Он добавил, что эстонское правительство приняло решение параллельно начать создание собственной юридической структуры, которая позволит использовать эти замороженные средства.