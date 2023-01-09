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Глава НРА Розенцвет заявила о видимых признаках пузыря на рынке ипотеки России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

На российском рынке ипотеки появились видимые признаки пузыря. Об этом газете «Известия» заявила глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

«Появление этих признаков связано с продлением программы льготной ипотеки и одновременным снижением цен на жилье», — отметила Розенцвет.

По ее словам, что в тех местах, где случается понижение стоимости, любые стимулирующие покупку жилья программы могут спровоцировать отказ заемщиков платить по кредиту. В частности, речь идет о тех программах, которые предполагают небольшой первоначальный взнос. Если взнос держится на уровне 30%, то риски пузыря снижаются. В противном случае может произойти дефолт рынка.

Она добавила, что сейчас ситуация не так критична, так как многие банки серьезно подходят к оценке платежеспособности своих клиентов. Кроме того, цены на жилье не снизились так сильно, чтобы как-то кардинально повлиять на ситуацию.

В конце декабря правительство России продлило действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Уточняется, что ипотечный кредит по ставке до 8% годовых могут предоставить непосредственно на приобретение жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка для его строительства.

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