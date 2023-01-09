Глава НРА Розенцвет заявила о видимых признаках пузыря на рынке ипотеки России

На российском рынке ипотеки появились видимые признаки пузыря. Об этом газете «Известия» заявила глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

«Появление этих признаков связано с продлением программы льготной ипотеки и одновременным снижением цен на жилье», — отметила Розенцвет.

По ее словам, что в тех местах, где случается понижение стоимости, любые стимулирующие покупку жилья программы могут спровоцировать отказ заемщиков платить по кредиту. В частности, речь идет о тех программах, которые предполагают небольшой первоначальный взнос. Если взнос держится на уровне 30%, то риски пузыря снижаются. В противном случае может произойти дефолт рынка.

Она добавила, что сейчас ситуация не так критична, так как многие банки серьезно подходят к оценке платежеспособности своих клиентов. Кроме того, цены на жилье не снизились так сильно, чтобы как-то кардинально повлиять на ситуацию.

В конце декабря правительство России продлило действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Уточняется, что ипотечный кредит по ставке до 8% годовых могут предоставить непосредственно на приобретение жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка для его строительства.