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Ле Пен сообщила о закрытии во Франции сотен предприятий из-за роста цен на энергию

Ле Пен: рост счетов за энергию ударил по предприятиям Франции, сотням пришлось закрыться

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям, сотням из них пришлось закрыться.

«Этот взрыв цен невыносим для предприятий, которые и так сталкиваются с большими издержками и падением покупательной способности французов <…> cотни предприятий по всей стране закрылись или же стоят на грани банкротства», — заявила она в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Она подчеркнула, что все это стало результатом неверных политических решений, так как цены на электроэнергию начали расти еще в 2021 году, до конфликта на Украине.

В конце декабря телеканал France 3 также сообщал, что Франции грозит череда банкротств ряда компаний в 2023 году из-за рекордного роста цен на энергоносители.

В том же месяце Ле Пен заявила, что глупо вести энергетическую войну с Россией при нехватке энергоресурсов.

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