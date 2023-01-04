Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: в России может увеличиться доля контрафактной продукции на прилавках

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Из-за действующего моратория на проверки предпринимателей в России может вырасти доля незаконного оборота промышленной продукции. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По данным специалистов этих организаций, в последнее время в стране участились случаи выявления «предприятий-фантомов» — компаний, чьих представительств нет по указанному в сопроводительных документах адресу. Качество продукции, которую производят эти фирмы, часто не соответствует стандартам.

Как отметили в ЦРПТ, за первые 11 месяцев 2022 года в стране зафиксировали 3,063 млн нарушений в парфюмерной отрасли. В молочной отрасли за тот же период выявили 363 млн нарушений, из которых 2,3 млн — это попытки продажи продукции без разрешительной документации.

Кроме того, по данным Национального научного центра компетенций, доля нелегального табака на российском рынке в 2022 году составила 12,1%. Как отметил руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей компании «БАТ Россия» Игорь Черкасский, за год в России изъяли около 1 млрд штук контрафактных сигарет.

Во второй половине декабря Telegram-канале Mash сообщил, что российские магазины стали заполняться поддельными конфетами Raffaello, где доля контрафактной продукции стала превышать оригинальный товар.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть