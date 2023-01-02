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Болгария и Турция подпишут соглашение о доступе к турецким терминалам и газопроводам

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Stoyan Nenov/Reuters

Болгарский газовый оператор «Булгаргаз» 3 января подпишет соглашение с турецкой энергетической госкомпанией «Боташ» о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу болгарского правительства.

«Будет подписано соглашение, благодаря которому «Булгаргаз» получит доступ к терминалам и газопереносной сети ⟨...⟩ «Боташ», — сказано в заявлении.

Как уточнили в правительстве, договор заключается на 13 лет.

Ранее стало известно, что природный газ в Болгарии 1 января подорожал с €73 до €92.

В ноябре Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) приняла предложение газового оператора «Булгаргаз» о снижении цен на топливо в два раза с ноября — c 233,36 лева (€116,5) за мегаватт-час до 123,01 лева (около €61,5). Смягчить нагрузку на граждан удалось при помощи обеспечения поставок газа из трех различных источников. В частности, дешевый газ начал поступать из Азербайджана по запущенному межсистемному болгаро-греческому газопроводу.

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