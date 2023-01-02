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Экономист назвал прибыльные варианты вложений денег для россиян в 2023 году

Экономист Григорьев назвал выгодными инвестициями в 2023 году вложения в золото и валюту

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Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев перечислил наиболее прибыльные варианты вложений денег в 2023 году. Самыми прибыльными считаются вложения в золото и ценные бумаги, сообщил экономист в разговоре с изданием «Лента.ру».

Как отметил эксперт, драгоценные металлы, в первую очередь золото, во времена экономической нестабильности растут в цене.

Говоря о рынке ценных бумаг он предупредил, что перед их покупкой необходимо разобраться, как работает сам рынок, чтобы не потерять деньги.

«Заработок на рынке ценных бумаг получается не на дивидендах по акциям и облигациям, а на продаже по цене выше, чем мы купили. А для этого нужно разбираться в причинах изменения стоимости», — сказал Григорьев.

По его словам, на этом можно будет заработать, потому что рынок ценных бумаг будет изменчив в этом году из-за санкций, а на изменчивом рынке можно заработать.

Другими выгодными инвестициями в наступившем году он назвал недвижимость, а также наличную валюту.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов выразил мнение, что 2023 год для российской экономики будет менее стрессовым и более понятным.

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