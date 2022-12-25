Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маск предостерег людей от маржинальных долгов из-за риска «массовой паники» на фондовом рынке

close
100%
Patrick Pleul/Pool via Reuters

Основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск предостерег людей от долгов под стоимость ценных бумаг, так как высок риск «массовой паники» на фондовом рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я бы действительно посоветовал людям не иметь маржинального долга на волатильном фондовом рынке и, знаете, с денежной точки зрения держать порох сухим. Вы можете попасть в довольно экстремальную ситуацию», — отметил Маск.

23 декабря агентство Reuters сообщило, что Маск собирается приостановить продажи акций компании как минимум на два года. По информации агентства, Маск ожидает спада спроса на дорогостоящие товары, так как в 2023 году экономике предстоит серьезная рецессия.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что убытки Маска в 2022 году достигли $122,6 млрд. Это больше, чем Маск заработал в 2021 году. Как отмечает Bloomberg, состояние Илона Маска продолжает падать спустя неделю после того, как он потерял место самого богатого человека в мире.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть