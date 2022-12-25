Маск предостерег людей от маржинальных долгов из-за риска «массовой паники» на фондовом рынке

Основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск предостерег людей от долгов под стоимость ценных бумаг, так как высок риск «массовой паники» на фондовом рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я бы действительно посоветовал людям не иметь маржинального долга на волатильном фондовом рынке и, знаете, с денежной точки зрения держать порох сухим. Вы можете попасть в довольно экстремальную ситуацию», — отметил Маск.

23 декабря агентство Reuters сообщило, что Маск собирается приостановить продажи акций компании как минимум на два года. По информации агентства, Маск ожидает спада спроса на дорогостоящие товары, так как в 2023 году экономике предстоит серьезная рецессия.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что убытки Маска в 2022 году достигли $122,6 млрд. Это больше, чем Маск заработал в 2021 году. Как отмечает Bloomberg, состояние Илона Маска продолжает падать спустя неделю после того, как он потерял место самого богатого человека в мире.