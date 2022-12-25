Экономист Юшков заявил о необходимости в строительстве новых СПГ-заводов в России

В России необходимо построить новые заводы по производству сжиженного природного газа, отчего может исчезнуть зависимость от потенциальных покупателей топлива. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Те объемы, которые мы добывали в Западной Сибири, и по газопроводам они шли в Европу, их нельзя перевести на действующие СПГ-заводы. У них отдельная ресурсная база, туда общие газопроводы не доходят. Это на много лет программа», — отметил Юшков.

По его словам, сейчас надо договариваться с Китаем по поводу строительства «Силы Сибири — 2», а также освоить технологию постройки своих крупнотоннажных заводов по сжижению газа, чтобы не зависеть от какого-либо крупного рынка.

Он добавил, что в идеале можно было бы сохранить все возможности и рынки, так как органичный по добыче у России нет. Однако остается вопрос, который заключается в том, куда именно сейчас можно монетизировать запасы ресурсов.

23 декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшее годы Россия намеревается выйти на производство 60 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, позже увеличить это число до 100 млн тонн.