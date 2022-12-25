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Добыча газа в США резко снизилась из-за зимнего шторма

Зимний шторм привел к рекордному падению добычи природного газа в США. Показатель 23 декабря снизился почти на 2,8 млн кубических метров, сообщает ФАН.

Спад оказался максимальный за последние десять лет. В то же время внутренний спрос на газ в США достиг максимальных за почти четыре года показателей.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что из-за шторма в США погибли не менее 15 человек.

Сильный ветер, снегопады, гололедица и резкое похолодание привели к массовым ДТП, задержкам авиарейсов и обрывам линий электропередачи. Около миллиона потребителей остались без электроэнергии

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