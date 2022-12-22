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Приложение Россельхозбанка удалили из App Store

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Мобильное приложение Россельхозбанка перестало быть доступным для скачивания и обновления в App Store. Об этом заявили в пресс-службе банка.

»Компания Apple удалила приложение мобильного банка РСХБ из App Store», — говорится в сообщении.

В кредитной организации порекомендовали клиентам отключить автообновления и не стирать уже установленные приложения банка. Кроме того, у пользователей осталась возможность пользоваться интернет-банком.

Как пояснили в пресс-службе, все операции по платежам, переводам, вкладам и иным продуктам для физических и юридических лиц продолжат выполняться в штатном режиме.

Мобильное приложение Россельхозбанка доступно для скачивания в Google Play, AppGallery и RuStore.

Ранее стало известно, что от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) отключены 10 российских банков, в том числе Россельхозбанк.

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