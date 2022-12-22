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Гендиректор YASNO Коваленко заявил, что в Киеве не работают 60% трансформаторов

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Gleb Garanich/Reuters

На Украине оценили ситуацию с энергоснабжением. Гендиректор энергопоставляющей компании YASNO, входящий в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко заявил, сложнее всего сейчас в столице, где не работают 60% трансформаторов. Об этом пишет ТАСС.

Коваленко добавил, что никаких изменений к лучшему Киеву ждать не стоит. «Ситуация с поставками в Киеве сегодня самая жесткая в стране», — уточнил Коваленко.

Ключевая проблема, по оценке представителя энергопоставляющей компании, заключается не в генерации электричества, а в сети.

«Ну не работает сеть, когда нет 60 процентов трансформаторов. Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования — ноль», — разъяснил Коваленко.

Из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может черпать электричество из энергосистемы страны. При дальнейших повреждениях ситуация еще более ухудшится.

Ранее в здании Совета ЕС в Брюсселе погасили свет в знак солидарности с Украиной.

В украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины после ночных обстрелов объектов инфраструктуры тяжелая. Соответствующая информация приводится в Telegram-канале компании.

До этого глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что последствия от ударов по объектам инфраструктуры в украинском регионе значительные, в результате чего несколько районов лишились электроснабжения.

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