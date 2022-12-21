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Глава «Лукойла» заявил, что компания не поставляет свои продукты на Украину

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Главный исполнительный директор крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» Вадим Воробьев заявил ТАСС, что компания не поставляет свои нефтепродукты на Украину. Он уточнил, что завод «Лукойла» в Болгарии направляет нефтепродукты на экспорт и внутренний рынок Болгарии. Так Воробьев прокомментировал разрешение на экспорт нефтепродуктов российского происхождения из стран Евросоюза на Украину. Тако разрешение прописано в девятом санкционном пакете ЕС.

«У «Лукойла» нет никаких контрактов на поставки своих нефтепродуктов на территорию Украины. Продукция завода в Бургасе будет реализовываться на внутреннем рынке Болгарии и по другим доступным направлениям в рамках квот экспорта в третьи страны, которые отмечены в девятом санкционном пакете», — отметил Воробьев.

Ранее один из руководителей нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии Ильшат Шарафутдинов заявил, что девятый пакет санкций ЕС против России может ограничить работу предприятия. По его словам, сейчас руководство завода анализирует ситуацию и проводит консультации.

По информации Болгарского национального радио, из-за новых санкций завод «Лукойла» сможет продолжать продажи своих нефтепродуктов в Болгарии или на Украину. В странах Евросоюза и третьих государствах продажа будет запрещена с 5 февраля 2023 года.

В июне ЕС запретил покупку, импорт или передачу российской сырой нефти с 5 декабря 2022 года и других продуктов нефтепереработки из России с 5 февраля 2023 года.

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