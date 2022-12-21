Глава «Лукойла» заявил, что компания не поставляет свои продукты на Украину

Главный исполнительный директор крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» Вадим Воробьев заявил ТАСС, что компания не поставляет свои нефтепродукты на Украину. Он уточнил, что завод «Лукойла» в Болгарии направляет нефтепродукты на экспорт и внутренний рынок Болгарии. Так Воробьев прокомментировал разрешение на экспорт нефтепродуктов российского происхождения из стран Евросоюза на Украину. Тако разрешение прописано в девятом санкционном пакете ЕС.

«У «Лукойла» нет никаких контрактов на поставки своих нефтепродуктов на территорию Украины. Продукция завода в Бургасе будет реализовываться на внутреннем рынке Болгарии и по другим доступным направлениям в рамках квот экспорта в третьи страны, которые отмечены в девятом санкционном пакете», — отметил Воробьев.

Ранее один из руководителей нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии Ильшат Шарафутдинов заявил, что девятый пакет санкций ЕС против России может ограничить работу предприятия. По его словам, сейчас руководство завода анализирует ситуацию и проводит консультации.

По информации Болгарского национального радио, из-за новых санкций завод «Лукойла» сможет продолжать продажи своих нефтепродуктов в Болгарии или на Украину. В странах Евросоюза и третьих государствах продажа будет запрещена с 5 февраля 2023 года.

В июне ЕС запретил покупку, импорт или передачу российской сырой нефти с 5 декабря 2022 года и других продуктов нефтепереработки из России с 5 февраля 2023 года.