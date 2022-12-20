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Доцент Топорнин назвал разногласия в Евросоюзе по потолку цен на газ вопросом техники

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Разногласия в Евросоюзе по поводу потолка цен на газ являются техническим вопросом. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости высказал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. По его словам, технический вопрос будет решен, и в целом это не свидетельствует о каком-то глубинном кризисе в ЕС.

«Речь не идет о санкционных делах, где требуется консенсус, речь идет об энергоносителях. У стран разная ситуация», — объяснил доцент.

Топорнин допустил, что раз по эмбарго на нефть из РФ для той же Венгрии сделали исключение, то такое исключение может быть сделано и в рамках лимита цен на российский газ.

«Политически страны к этому решению пришли, остался вопрос техники», — сказал Топорнин.

19 декабря девять стран Евросоюза, включая Венгрию и Германию, высказались против введения лимита цен на российский газ на пробном голосовании министров энергетики стран — членов ЕС. Однако им не удалось добиться блокировки инициативы. В результате был согласован потолок цен на российский газ на уровне 188 евро за мегаватт-час — около $2090 за тысячу кубометров. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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