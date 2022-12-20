Продажи зарубежных туров могут вырасти на 11-22% по итогам 2022 года

Продажи туристических путевок из России за рубеж по итогам 2022 года могут вырасти в деньгах на 11-22% несмотря на снижение организованного потока в натуральном выражении. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Travelata.ru.

В деньгах оборот рынка организованных туров в этом году увеличится на 11–22%, до 300–330 млрд руб. Относительно 2019 года показатель будет меньше на 26–33%, подсчитали в сервисе. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что по итогам года организованный турпоток за рубеж может оказаться на уровне 8 млн человек. Однако этот показатель все равно ниже результатов 2021 года, когда за границу уехали 9 млн туристов.

Участники рынка сошлись во мнении, что средний чек зарубежной поездки в 2022 году поднялся на 20-30%, в среднем до 120-150 тыс. рублей в зависимости от направления, что поспособствовало росту оборота туристических фирм. При этом некоторые зафиксировали увеличение спроса на Шри-Ланку, в Индию и Таиланд во второй половине года, отчего темпы продаж оказались выше прогнозов.

Аналитики указали на то, что динамику роста турпотока за рубеж сдерживало практически полное отсутствие возможности отправиться на популярные ранее направления. Речь идет о Греции, Испании, Черногории, Хорватии и Болгарии. Однако и те, которые остались в этом году, смогли показать хорошую динамику. Поэтому стоит рассчитывать на пролонгированный положительный эффект в начале 2023 года.

19 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит туроператорам и в 2023 году получить отсрочку на возврат средств из-за отмененных поездок. Согласно закону, кабмин теперь сможет определять порядок и условия возврата возвращения денег россиянам, туры которых были отменены по уважительным причинам.