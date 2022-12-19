Путин подписал закон об установлении МРОТ на уровне 16 242 рубля в 2023 году

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 16 242 руб. в 2023 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительных материалах отмечается, что новый размер МРОТ будет выше на 6,3% к предыдущему году.

Ранее Государственная дума приняла закон, который устанавливает МРОТ в 2023 году в размере 16 242 руб.

16 декабря российское правительство установило размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках на уровне 11 213 руб., а в Херсонской и Запорожской областях — 11 644 руб.

До этого сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении соответствующий правительственный законопроект.