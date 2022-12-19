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В ЕС озвучили новое предложение по лимиту цены на газ

Министр Панье-Рюнаше: ЕС может установить лимит цены на газ в размере €188 за МВт/ч

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Jean-Francois Badias/AP

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше рассказала о новом предложении по ограничению цены на газ в Евросоюзе перед встречей министров энергетики. Ее слова приводит РИА Новости.

Панье-Рюнаше сообщила, что чешское председательство в Совете ЕС предложило ввести ограничение цены на газ на уровне €188 за МВт/ч.

По словам политика, министры энергетики обсудят это предложение. При этом обсуждения проходили уже дважды, но министры не сходились в вопросе уровня лимита цен.

Ранее в МИД РФ допускали деградацию рынков из-за инициативы ЕС по ценовому потолку на газ. Обсуждение таких предложений нарушает равновесие рынков и приводит лишь к большему уровню неопределенности.

До этого сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают снижение предлагаемого лимита цен на газ с €275 до €188 за МВт/ч.

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