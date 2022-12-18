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В Tez Tour сообщили, что около 15 рейсов нужно для возвращения туристов из Египта в Россию

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Depositphotos

Порядка 15 вывозных рейсов понадобится, чтобы добиться возврата туристов из Египта в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании Tez Tour.

По данным туроператора, авиарейсы планируются с 18 по 21 декабря.

«В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов. Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря», — пояснили в организации.

Как отмечается, авиакомпания I Fly прикладывает усилия по согласованию документов с Федеральным агентством воздушного транспорта, чтобы можно было возобновить авиасообщение с Египтом.

Точных сроков выполнения вывозных рейсов с россиянами пока нет.

Ранее Росавиация продублировала рекомендации iFly отказаться от рейсов в Египет.

Утром 15 декабря сотни россиян не смогли вылететь в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх из аэропорта Внуково.

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