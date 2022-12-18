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Финансист рассказал о банковских уловках в новогодних предложениях

Финансист Бадалов посоветовал не класть деньги на депозиты по предновогодним ставкам

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Финансист Лазарь Бадалов в интервью агентству «Прайм» рассказал, что перед Новым годом многие банки рекламируют депозиты с повышенными ставками, но такие акции зачастую выгодны, прежде всего, самим банкам, а клиентам нужно быть с ними внимательнее.

Эксперт поясняет, что основной причиной появления новогодних акций заключается в стремление банков удержать вкладчиков, у которых под конец года истекают депозиты. Также в этот период повышается шанс по привлечению новых клиентов, так как многие работники получают предновогодние премии и годовые бонусы, которые можно положить на банковский счет.

Бадалов предупреждает, что в новогодних предложениях банки могут идти уловки. Например, самая высокая ставка по вкладу может распространяться исключительно на очень крупные суммы или депозиты с длительным периодом действия. Или банк может обещать высокий процент лишь на часть срока действия депозита, а потом ставка вернется к обычным значениям. Кроме этого, говоря о сложных инвестпродуктах, в которых присутствует депозит, вкладчик и вовсе может лишиться части своих средств в силу непредсказуемости инвестиционной составляющей.

Ранее финансист Короев допустил, что в 2023 году ключевая ставка ЦБ может опуститься до 6,5% годовых.

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