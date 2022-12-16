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Компания Apple может отказаться от своей штаб-квартиры около Кремля в Москве

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Depositphotos

Компания Apple собирается отказаться от штаб-квартир в Москве, которая находится в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники на рынке недвижимости.

По словам одного из собеседников РБК, офис компании с началом пандемии коронавируса использовался не в полную силу. При этом решение о прекращении аренды было принято после объявления в России частичной мобилизации в конце сентября. Другой источник указал, что сейчас компания ведет переговоры по условиям расторжения контракта.

Эксперты рынка посчитали, что у освобождающегося офиса очень престижное положение, так как из его окон можно увидеть Кремль. Однако могут возникнуть сложности с поиском новых арендаторов, так как стоимость аренды достаточно высокая, а арендодатель пока не хочет снижать цену или делить помещение на более мелкие блоки.

Аналитики посчитали, что освободившееся помещение может занять крупная российская IT-компания или организация из банковской сферы.

15 декабря «Известия» со ссылкой на члена Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко писали, что шведский ретейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) отказывается оплатить счета, выставленные за аренду торговыми центрами (ТЦ). В связи с этим арендодатели стали массово подавать иски против этого бренда, который ушел из России.

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