Reuters: РФ продает в Индию нефть по цене значительно ниже потолка

Российская нефть марки Urals продавалась с большими скидками после введенного 5 декабря потолка цен на нефть, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника нефтяного рынка.

По информации агентства, Индия, крупнейший покупатель российской нефти, приобретала ее по цене значительно ниже предела, установленного странами Запада — $60 за баррель.

Так, средний дисконт нефти марки Urals к Brent упал в декабре до $12–15 за баррель по сравнению c $5–8 в октябре и $10–11 в ноябре, утверждают источники.

Эксперты говорят, что это означает, что в некоторых случаях российская нефть продается на $12–15 дешевле себестоимости. Источники также отметили, что нефтяное эмбарго вынудило Россию соревноваться с поставщиками топлива Азии, Европы и Ближнего Востока. Москве приходится идти на снижение цен.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что основными импортерами сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европе стали Франция и Испания, на которые пришлось 60% от всех партий, которые шли в регион с начала 2022 года.