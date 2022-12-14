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Энергетик Гривач назвал Францию и Испанию главными покупателями СПГ из России в Европе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Основными импортерами сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европе стали Франция и Испания, на которые пришлось 60% от всех партий, которые шли в регион, с начала 2022 года. Об этом РИА Новости заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«В период с января по сентябрь ЕС импортировал 12 млн тонн российского СПГ, почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными импортерами являются Франция и Испания, которые получили около 60% всех партий», — отметил Гривач.

По его словам, Европа не вводила никаких санкций против поставок СПГ. Однако были введены ограничения на поставку оборудования для данного вида топлива. Кроме того, отказ от этого топлива лишь усилил бы энергокризис в регионе.

Он добавил, что Россия за первые девять месяцев 2022 года поставила около 25 млн тонн СПГ, что на 6% больше показателей прошлого года за тот же период.

12 декабря политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков заявил, что введение потолка цен на российскую нефть продиктовано попытками элиты западных стран ограничить прибыль, поступающую в экономику России от продажи энергоресурсов.

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