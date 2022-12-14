Московские застройщики стали реже выставлять на продажу дорогие квартиры с финишной отделкой

Девелоперы, продающие квартиры бизнес- и премиум-класса в Москве, уменьшили долю выставляемых объектов с финишной отделкой. Об этом газете «Известия» заявили аналитики девелоперской компании Touch.

В публикации отметили, что начиная с 2019 года доля предложений квартир с финишной отделкой во всех классах новостроек выросла с 18,5 до 24,2%. При этом рост произошел за счет квартир эконом-сегмента и комфорт-класса. Однако для жилья в бизнес- и премиум-классе этот показатель за несколько лет никак не изменился.

Аналитики Touch выяснили, что с 2019 года доля квартир, продаваемых без отделки, упала с 46,6% до 35,1%. Кроме того, уменьшение предложения квартир с финишной отделкой произошло из-за того, что многие западные компании, которые производили отделочные материалы, покинули российский рынок.

8 декабря в исследовании, проведенному мебельным ретейлером Hoff, сообщалось, что большинство россиян, приобретающих собственные квартиры, въезжают в жилье без отделки. Доля собственников жилья, поселившихся в помещении без отделки, составила, по данным аналитиков, 58%. Еще 31% признался, что после переезда пришлось покупать всю мебель и технику. Остальные заявили, что въехали в готовую квартиру.