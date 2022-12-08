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Финразведка может поддержать законопроект о майнинге криптовалюты

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Kin Cheung/AP

Росфинмониторинг может поддержать законопроект о майнинге (добыче) криптовалюты, который был внесен в Госдуму 17 ноября депутатами от разных фракций во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Но поддержа возможна при условии, если майнеры, которые обменивают криптовалюту на зарубежных площадках, будут направлять в Росфинмониторинг отчетность, установленную «антиотмывочным» законом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

«Законопроект может быть поддержан Росфинмониторингом при условии включения майнеров, осуществляющих обмен криптовалюты на зарубежной инфраструктуре, в число сообщающих субъектов по российскому «антиотмывочному» закону. При этом данный законопроект необходимо рассматривать в пакете с проектом об экспериментальном правовом режиме в сфере оборота криптовалюты», — отметили в пресс-службе Росфинмониторинга.

В рамках 115-ФЗ нужно сообщать в Росфинмониторинг о сделках на сумму 1 млн рублей и более. Например, если покупатель – физическое или юридическое лицо – приобретает в ювелирном магазине изделия на сумму 1 млн рублей, магазин обязан предоставить информацию об этом в Росфинмониторинг. По безналичным операциям действует порог в 5 млн рублей – если транзакция совершается на эту сумму, нужно направить финразведке отчет о ней. В основном, такие отчеты Росфинмониторингу передают банки – как наиболее крупные участники финансового рынка.

Законопроект, внесенный в Госдуму, определяет порядок осуществления майнинговой деятельности, надзора за ней, декларирования дохода и налогообложения. В том числе он предусматривает, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима. Кроме того, документом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровой валюты. Ранее законопроект о майнинге поддержал Центробанк, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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