Роспотребнадзор начал проверку данных о подозрительной Coca-Cola в магазинах Москвы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) начала проверку информации о подозрительной Coca-Cola в некоторых магазинах Москвы и Подмосковья. Информация об этом появилась в Telegram-канале службы.

«На прошлой неделе по Telegram-каналам активно расходилась новость о подозрительной Кока-Коле, которая продается в некоторых столичных и подмосковных магазинах. В ряде публикаций утверждалось, что на прилавки мог попасть контрафактный напиток. Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Роспотребнадзора также напомнили о возможности обратиться на горячую линию по вопросам безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков. Оператор может проконсультировать граждан по вопросам качества сладких напитков и оказать помощь в оформлении жалобы в адрес продавца или производителя.

На прошлой неделе издание РБК написало, что имитирующие Coca-Cola напитки российского производства, бутылка которых полностью совпадает с оригиналом этой газировки, появились в ряде розничных магазинов Москвы. На прилавках обнаружили двухлитровые бутылки, выпущенные 5 октября и 3 ноября 2022 года.

Накануне адвокат Гюзель Жубанова рассказала, что продавцы подделок создают фейковые «Сертификаты соответствия», а затем продают товары с поддельными этикетками.