ЦБ захотел поддержать продажу добытой в РФ криптовалюты лишь нерезидентам на зарубежных биржах

Банк России выступил за продажу криптовалюты, которая была добыта в стране, однако лишь нерезидентам на иностранных биржах. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе регулятора.

«Банк России выступает против продажи добытой в России криптовалюты россиянам», — добавили в пресс-службе.

По мнению регулятора, сделки тех, кто добывает криптовалюту с россиянами, могут быть лишь тогда, когда они будут проходить через специальную организацию, которая уполномочена проводить их в рамках экспериментальных правовых режимов.

В ЦБ указали, что регулятор в целом придерживается позиции, что на территории страны оборот цифровой валюты недопустим.

6 декабря замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что российский Центробанк фактически выступает за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, с такой позицией регулятора Минфин не согласен.

Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках форума РБК «Крипто. Криптовалюты, майнинг и цифровые активы» рассказал о планах легализовать криптовалюту в России в 2023 году.