В Центробанке сообщили, что международные резервы России в ноябре выросли на 3,67%

Российские международные резервы на 1 декабря 2022 года составили $567,289 млрд, что на 3,67% (или на $20,095 млрд) выше показателя на начало ноября. Информация об этом содержится в материалах Банка России.

Уточняется, что на 1 декабря 2021 года показатель находился на уровне $622,501 млрд, что больше нынешнего значения на 9%.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что в период с 11 по 18 ноября международные резервы России увеличились на $16,7 млрд и достигли $568,8 млрд.

На прошлой неделе первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что российский Центробанк располагает достаточным объемом международных резервов на случай различных рисков и пока регулятор не видит необходимости в их наращивании.

В конце ноября в постпредстве России при Евросоюзе (ЕС) заявили, что готовность альянса конфисковать и распоряжаться по своему усмотрению финансовыми резервами, которые им доверили, представляет собой «показательный урок» для мирового сообщества и бизнеса.