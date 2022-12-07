В Global Times спрогнозировали последствия введения потолка цен на нефть из России

Аналитик Цуй Хэн в статье для издания Global Times отметил, что решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть обернется против него самого.

Он указал, что КНР и Индия будут готовы купить российскую нефть. Кроме того, Москва может экспортировать сырье в страны Ближнего Востока.

Западные страны, по мнению эксперта, заплатят за свое решение, так как им придется искать альтернативу российской нефти и закупать сырье у Британии и США по более высокой цене.

Эксперт Ван Ивэй предположил, что установление потолка цен скажется на рыночных принципах отрасли и подобное вмешательство подорвет доверие к правительствам западных государств.

В статье также отмечается, что данная мера не окажет серьезного эффекта на Россию.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

7 декабря стало известно, что российские власти рассматривают три варианта ответа на введение странами G7 и Австралии потолка цен на импорт нефти из России.