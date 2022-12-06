Canalys: доля Apple на рынке наушников достигла 30%

Американский производитель Apple занял 30,9% глобального рынка наушников по итогам третьего квартала (июль — сентябрь) 2022 года. Информация об этом содержится в отчете аналитической компании Canalys.

Согласно данным организации, американский бренд занимает лидирующее положение в этом сегменте. Этого удалось достичь благодаря

успешным продажам наушников AirPods. За июль — сентябрь компания отгрузила 23,9 млн устройств.

На втором месте — южнокорейская компания Samsung, доля которой достигла 9,6%. Бренд смог реализовать 7,4 млн девайсов. Третьей стала компания boAt с долей 4,1%.

Накануне сообщалось, что компания Belkin представила первый профессиональный набор для чистки наушников Apple AirPods. В комплект входят специальный раствор, который размягчает и растворяет ушную серу, щеточка, гель для чистки, а также тряпочка из микрофибры.

Во второй половине сентября руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров предупредил, что беспроводные наушники и кейсы к ним так же подвержены взрывам из-за брака на производстве, старения, перегрева, вскрытия или механического повреждения, как и смартфоны, так как внутри них тоже есть аккумуляторы.