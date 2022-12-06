Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Canalys: доля Apple на рынке наушников достигла 30%

close
100%
Depositphotos

Американский производитель Apple занял 30,9% глобального рынка наушников по итогам третьего квартала (июль — сентябрь) 2022 года. Информация об этом содержится в отчете аналитической компании Canalys.

Согласно данным организации, американский бренд занимает лидирующее положение в этом сегменте. Этого удалось достичь благодаря
успешным продажам наушников AirPods. За июль — сентябрь компания отгрузила 23,9 млн устройств.

На втором месте — южнокорейская компания Samsung, доля которой достигла 9,6%. Бренд смог реализовать 7,4 млн девайсов. Третьей стала компания boAt с долей 4,1%.

Накануне сообщалось, что компания Belkin представила первый профессиональный набор для чистки наушников Apple AirPods. В комплект входят специальный раствор, который размягчает и растворяет ушную серу, щеточка, гель для чистки, а также тряпочка из микрофибры.

Во второй половине сентября руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров предупредил, что беспроводные наушники и кейсы к ним так же подвержены взрывам из-за брака на производстве, старения, перегрева, вскрытия или механического повреждения, как и смартфоны, так как внутри них тоже есть аккумуляторы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть