Финансист Бабин спрогнозировал доллар по 65 рублей к Новому году

К Новому году курс доллара может составить 64-65 рублей, евро – 67-68 рублей. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он подчеркнул, что декабрь – исторически худший для рубля месяц, нацвалюта традиционно ослабляется перед Новым годом. По данным Мосбиржи на 5 декабря, доллар в ходе торгов достигал 62,255 рублей, евро – 65,5775 рублей.

«Скорее всего, доллар может повыситься к концу декабря в район 64–65 рублей. Если в этот момент пара EUR/USD на мировом рынке будет находиться около текущих значений 1,053, у нас евро достигнет 67–68 рублей. Декабрь исторически был зачастую одним из худших для рубля месяцев», — рассказал Бабин.

По его словам, ранее это объяснялось традиционно высокими тратами госбюджета, свойственными концу года, когда было необходимо в срок освоить соответствующие средства. Вместе с сезонным ростом спроса на импорт это приводило к увеличению покупок валюты на внутреннем рынке, и ослаблению рубля, отметил он.

По мнению Бабина, данные драйверы сохранили свое влияние и в этом году.

«Традиционное желание уйти на новогодние праздники в иностранной валюте может и в этот раз выступать одним из факторов ослабления рубля. Кроме того, нефтяные цены находятся недалеко от самых низких с начала года уровней, достигнутых недавно, снизились котировки и других сырьевых товаров, которые Россия продает за рубеж», — сказал Бабин.

Поэтому экспортные поступления продолжают уменьшаться с пиковых уровней, а импорт — восстанавливаться, что является основной долгосрочной причиной дальнейшего ослабления рубля, резюмировал Бабин.

По данным Мосбиржи на 14:21 мск, доллар стоил 62,2200 рублей (плюс 0,245% к началу торгов). Евро торговался на уровне 65,5750 рублей (плюс 0,575%).