Японский премьер Кисида поручил выделить $318 млрд на оборону страны до 2027 года

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству выделить 43 трлн иен (около $317,9 млрд) на обеспечение обороны на период с 2023 по 2027 год, передает агентство Kyodo.

По информации агентства, поручение было дано на встрече главы японского кабмина с министром финансов Сюнъити Судзуки и министром обороны Ясукадзу Хамадой.

К 2027 году власти Японии намерены увеличить более чем в два раза расходы на оборону, доведя их долю до 2% от ВВП страны.

В соответствии с планом национальной обороны к концу 2031 года Япония рассматривает возможность увеличения почти втрое количества подразделений сил самообороны, оснащенных средствами перехвата баллистических ракет на отдаленных юго-западных островах страны. Агентство также сообщает, что Япония рассматривает возможность покупки до 500 крылатых ракет «Томагавк» у США примерно до 2027 финансового года.

Как уточняется, правительство Японии обеспокоено ухудшением ситуации в области безопасности вокруг страны из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР, увеличением мощи Китая и украинским конфликтом, из-за чего в течение пяти лет японские власти намерены укрепить обороноспособность страны.

Ранее сообщалось, что Япония увеличит расходы на закупку ракет большей дальности и исследования в области кибербезопасности. До сих пор ежегодные расходы на оборону Японии не превышали 1% ВВП страны.