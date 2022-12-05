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Гослесагентство Украины сообщило о заготовке рекордного запаса топливной древесины

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РИА Новости

Государственное агентство лесных ресурсов (Гослесагентство) Украины сообщило о рекордном запасе топливной древесины. Об этом сообщает глава ведомства Юрий Болоховец.

«На 1 декабря на складах хранится более 260 тыс. куб. м топливной древесины. Запасы созданы по всей Украине», — написал он в соцсетях.

По словам Болоховца, заготовка держится на рекордных отметках и существенно превышает реализацию.

«В декабре предусмотрена заготовка 314 тыс. куб. м. дров», — добавил он.

Болоховец отметил, что поставки дров продолжаются в восточные и южные прифронтовые районы, большие объемы древесного топлива передаются ВСУ.

«Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена», — резюмировал глава Гослесагентства Украины.

Ранее замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко посоветовал жителям Украины подумать о «тепловой миграции».

В октябре украинское правительство запустило государственный интернет-магазин для продажи дров.

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