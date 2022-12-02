Вице-премьер Чернышенко: товарооборот РФ и КНР за 9 месяцев вырос почти на треть

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что объем двустороннего товарооборота между Россией и Китаем за девять месяцев этого года увеличился на треть — до $129 млрд, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.

Чернышенко подчеркнул, что Китай является ключевым партнером РФ в сфере торговли и, несмотря на внешние вызовы, отношения двух стран развиваются по двум направлениям.

«Основная задача на предстоящий период — закрепить положительную динамику роста товарооборота», — отметил замглавы правительства.

2 декабря Чернышенко и зампремьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа провели 26-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Мероприятие состоялось в преддверии 27-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая, которая состоится 5 декабря.

Ранее в августе в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что объем торговли России и Китая за первые семь месяцев 2022 года вырос до $97,71 млрд. В МИД России также рассказали о планах по увеличению товарооборота с Китаем до $200 млрд.