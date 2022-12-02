Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Вице-премьер Чернышенко: товарооборот РФ и КНР за 9 месяцев вырос почти на треть

close
100%
Petar Kujundzic/Reuters

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что объем двустороннего товарооборота между Россией и Китаем за девять месяцев этого года увеличился на треть — до $129 млрд, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.

Чернышенко подчеркнул, что Китай является ключевым партнером РФ в сфере торговли и, несмотря на внешние вызовы, отношения двух стран развиваются по двум направлениям.

«Основная задача на предстоящий период — закрепить положительную динамику роста товарооборота», — отметил замглавы правительства.

2 декабря Чернышенко и зампремьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа провели 26-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Мероприятие состоялось в преддверии 27-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая, которая состоится 5 декабря.

Ранее в августе в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что объем торговли России и Китая за первые семь месяцев 2022 года вырос до $97,71 млрд. В МИД России также рассказали о планах по увеличению товарооборота с Китаем до $200 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть