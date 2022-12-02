ЦБ: банки предоставили военнослужащим 100 тыс. кредитных каникул на 45,4 млрд рублей

Банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на сумму 45,4 млрд руб., следует из отчета Банка России.

«Мониторинг Банка России показывает, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул участникам СВО», — отметили в ЦБ.

Пресс-служба регулятора также сообщила, что ведомство получило около 750 жалоб и обращений граждан по этой теме, в основном связанным с порядком предоставления каникул, и провело проверку по всем обращениям. Во всех 40 случаях ситуация была урегулирована, заемщикам предоставлены каникулы, указали в ЦБ. Уточняется, что нарушения со стороны банков в основном были технического характера, связаны с доработкой программного обеспечения кредитных организаций и запросом документов, подтверждающих мобилизацию заемщика. В ЦБ указали, что автоматизированная проверка статуса мобилизованного по информационной системе Федеральной налоговой службы снизит вероятность повторения аналогичных трудностей.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что у мобилизованных граждан возникли сложности с кредитными каникулами. Эксперты утверждали, что недоработки в законодательстве позволяют банкам отказывать заемщикам в каникулах по формальным причинам.