Bloomberg: цена морских перевозок нефти из России резко выросла в преддверии эмбарго ЕС

Стоимость фрахта судов для доставки российской нефти в начале декабря резко выросла из-за отказа владельцев ряда танкеров осуществлять подобные поставки. Это обусловлено скорым вступлением в силу эмбарго Евросоюза (ЕС), которое начнет действовать с 5 декабря, сообщает агентство Bloomberg.

«Владельцы, которые по-прежнему готовы загружать российскую нефть, пытаются взимать больше за риск. Ставки доставки Балтийским морем в Индию обсуждаются на уровне около 15 миллионов долларов — или 20 долларов за баррель — для погрузки после 5 декабря», — говорится в материале.

При этом до недавнего времени стоимость данных услуг составляла в среднем $9-11,5 млн. На повышение ставок повлияли несколько факторов. Среди ключевых — сокращение доступных судов, а также переориентация морских поставок с традиционного европейского рынка сбыта на азиатский.

«Некоторые из крупнейших в мире владельцев танкеров в Греции прекратят расширять доставку и другие услуги для нефти, добываемой странами ОПЕК+. Меньшее число доступных судов и снижение потребности в российской нефти, переориентация от традиционных покупателей в Европе к новым в Азии и на Ближнем Востоке также способствует повышению ставок», — уточняется в статье.

2 декабря агентство Reuters сообщило, что страны G7 «очень близки» к согласованию ценового потолка на нефть из России. Западные государства постараются прийти к компромиссу по этому вопросу до 5 декабря. Предполагается, что предельной стоимостью российского сырья станет отметка $60 за баррель.