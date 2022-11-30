Bloomberg: Евросоюз обсуждает потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель

Евросоюз обсуждает возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в ЕС рассматривают введение такой цены, чтобы достичь соглашения об ограничении цены на нефть из РФ среди стран сообщества и членов G7.

Ранее сообщалось, что даже если страны Евросоюза (ЕС) не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия (ЕК) вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго на импорт российского сырья по морю.

30 ноября источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что ЕС, скорее всего, установит потолок цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии понизить его.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.