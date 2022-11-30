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Uniper подала в суд на «Газпром» для возмещения убытков за недополученный газ

Немецкая Uniper подала в суд на «Газпром» для возмещения убытков в €11,6 млрд

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Германская энергетическая компания Uniper инициировала в международном арбитражном суде разбирательство в отношении российской компании «Газпром экспорт». Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на гендиректора Uniper Клауса-Дитер Мобаха.

«Uniper требует возмещения убытков, понесенных компанией в связи с недопоставкой «Газпром экспортом» газа с июня», — указали в пресс-службе, добавляя, что «вынуждены были закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства по доставке клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов».

В компании указали, что в результате они потратили не менее €11,6 млрд, и эти расходы будут продолжать расти до конца 2024 года.

Ранее в Uniper заявили, что компания нуждается в росте капитала на €25 млрд для стабилизации. Там также указали, что 19 декабря состоится собрание акционеров, где будут обсуждаться условия помощи со стороны властей Германии.

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