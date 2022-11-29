Мишустин: санкции не нарушили макроэкономическую стабильность России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что антироссийские санкции не нарушили макроэкономическую стабильность страны, а экономические показатели остаются устойчивыми. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на вызовы, его (федерального бюджета. — «Газета.Ru») основные показатели остаются сбалансированными. Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — сказал он.

Мишустин отметил, что принятые меры стабилизировали экономическую ситуацию в стране и поддержали деятельность предприятий и отраслей.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (РАН) Александр Широв заявил, что нынешний кризис в российской экономике продлится примерно полтора года. При этом отсчет кризису пошел со второго квартала 2022 года.

В настоящее время, по его словам, Россия переживает пиковый период кризиса. В дальнейшем негативные эффекты масштабных международных санкций будут сглаживаться.