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Минздрав заявил, что цены на лекарства изменились за год на 2,3%

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) за год изменились на 2,3%.

«Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%», — сказал Мурашко, отметив, что это значительно ниже уровня инфляции по стране.

Банка России прогнозирует, что годовая инфляция в текущем году составит 12–13%.

Ранее Мурашко заявил, что свиной грипп начал активно распространяться в этом сезоне.

Газета «Коммерсантъ» писала, что ослабление коронавируса привело к замедлению темпов продаж аптечных сетей в третьем квартале 2022 года, а в октябре — к реальному падению продаж.

До этого РБК писал, что в российских аптеках осенью вырос спрос на инсулин.

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