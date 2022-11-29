Минздрав заявил, что цены на лекарства изменились за год на 2,3%

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) за год изменились на 2,3%.

«Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%», — сказал Мурашко, отметив, что это значительно ниже уровня инфляции по стране.

Банка России прогнозирует, что годовая инфляция в текущем году составит 12–13%.

Ранее Мурашко заявил, что свиной грипп начал активно распространяться в этом сезоне.

Газета «Коммерсантъ» писала, что ослабление коронавируса привело к замедлению темпов продаж аптечных сетей в третьем квартале 2022 года, а в октябре — к реальному падению продаж.

До этого РБК писал, что в российских аптеках осенью вырос спрос на инсулин.