В Евросоюзе вновь не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть

Представители правительств стран Евросоюза не смогли договориться об уровне ограничения цен на российскую нефть. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Reuters.

«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — приводит агентство слова одного из дипломатов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные компании Argus Media Ltd. сообщало, что стоимость российского сорта нефти Urals опустилась до $51,96 за баррель, что ниже, чем обсуждающийся в Евросоюзе потолок цен.

На прошлой неделе большинство европейских стран настаивали на введении ценового потолка в диапазоне от $65 до $70 за баррель.

По данным Bloomberg, переговоры по вопросу предельной цены на нефть в Евросоюзе зашли в тупик, поскольку Польша и страны Балтики считают предлагаемое Еврокомиссией ограничение «слишком щедрым», а Греция и Мальта, которые активно занимаются перевозкой топлива, не хотят, чтобы лимит опускался ниже $70.