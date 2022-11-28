ВТБ: доля вкладов в сбережениях россиян выросла до 62% с начала года

Доля срочных вкладов в сбережениях россиян с начала года выросла на треть — с 48% в начале года до 62% в ноябре. При этом доля накопительных счетов увеличилась за данный промежуток времени на 8%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ВТБ.

Причиной роста интереса граждан к срочным банковским продуктам стали несколько факторов. Среди ключевых — выгодные процентные ставки, а также возвращение россиян к сберегательной модели поведения из-за кризиса, связанного с международными санкциями против страны, указали в финансовой организации.

«С начала октября разрыв между среднерыночными ставками по депозитам и накопительным счетам увеличился вдвое и достиг уровня января — 2,1 процентных пункта. До конца года популярность срочных вкладов среди населения продолжит расти, прежде всего благодаря сезонным спецпредложениям от банков», — спрогнозировал начальник отдела развития бизнеса и поддержки бизнеса управления «Сбережения» ВТБ Роман Глазов.

28 ноября доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили посоветовала россиянам вкладывать денежные средства в облигации федерального займа (ОФЗ) и валюты так называемых дружественных стран. Это обусловлено общей нестабильностью рынка акций.