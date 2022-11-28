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РБК: работодатели стали по-новому выплачивать зарплаты сотрудникам за рубежом из-за санкций

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Depositphotos

Российские работодатели стали переходить на новые схемы оплаты труда сотрудников, которые в настоящее время находятся за рубежом. Причиной этому стали международные санкции против финансового сектора страны, валютные ограничения и общий экономический спад, сообщает РБК со ссылкой на заявления юристов и экспертов по рынку труда.

Одни компании продолжают перечислять оплату сотрудникам в зарубежных странах с помощью дистанционной схемы на карты зарплатного банка. В то же время другие предпочитают задействовать третьи лица для заключения с ними агентского договора. В этом случае такие лица выступают посредниками между работодателем и сотрудником в выплате зарплаты. При этом часть российских компаний разрешает сотрудникам за рубежом поменять банк для перечисления заработной платы, говорится в материале.

При этом из-за валютных ограничений сотрудники российских компаний, находящиеся сейчас за рубежом, могут различными способами сохранить доступ к своим зарплатам. Один из самых популярных вариантов — перевод денежных средств с российской карты с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и других, уточняется в статье.

19 ноября Forbes со ссылкой на исследование инвестиционной компании Renaissance Capital сообщил, что Армения стала главным бенефициаром от среди государств СНГ по темпам прироста ВВП в связи с массовым притоком россиян. При этом основную выгоду получил ИТ-сектор армянской экономики.

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